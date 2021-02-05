أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 5 -2-2021

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، وفق أخر تحديث قام به البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم.

ويهتم الكثيرون باختلاف الأسعار بشكل يومي لتأثيرها على مصالحهم الاستثمارية، حيث تتغير أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب.

دوت الخليج ترصد متوسط أسعار السوق الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي



متوسط أسعار السوق للعملات العربية والأجنبية بالجنية المصري

متوسط أسعار السوق للعملات الأجنبية بالجنيه المصري بحسب البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.62 جنيه، و 15.72 للبيع.

وسجل سعر شراء اليورو 18.73 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 18.85 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.33 جنيه، وللبيع 21.47 جنيه.

والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.84، وسعر البيع 14.94 جنيه.

أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.41 جنيه، و2.43 للبيع.

بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.42جنيه، وللبيع 17.54 جنيه.



متوسط أسعار السوق للعملات العربية بالجنيه المصري وفق اخر تحديث للبنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني

بلغ سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 51.51 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.98 جنيه.

بينما وصلت أسعار الصرف الرسمية للدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.40 جنيه للشراء، 41.74 جنيه للبيع.

أما الريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.54 جنيه ، و41.98 جنيه للبيع.

والريال القطري بلغ سعر الشراء 4.28 جنيه، و 4.32 جنيه للبيع.