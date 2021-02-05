سعر الحديد اليوم الجمعة 5-2-2021

شهدت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب ورمل اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، وقد تختلف أسعار مواد البناء من محافظة لأخرى، ومن مكان لآخر نظرًا لتكاليف النقل حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.



دوت الخليج ترصد متوسط أسعار السوق لمواد البناء اليوم الجمعة 5 -2 - 2021



أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-2-2021



وصل سعر طن حديد عز إلى 13700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13600 جنيه، وبلغ سعر حديد بشاي للطن 13500 جنيه، وسعر طن حديد العتال 13450 جنيه، وسعر طن حديد عطية بلغ 13400 جنيه.

وجاء طن حديد سرحان 13300 جنيه، وسعر طن حديد الكومي 13200 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي وصل لـ 13300 جنيه، وطن حديد المعادي وصل سعر إلى 13300 جنيه، وجاء سعر طن حديد العشرى إلى 12800 جنيه.

فيما وصل سعر طن حديد بيانكو إلى 13400 جنيه، وبلغ سعر طن حديد الجيوشي 13300 جنيه، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 13400 جنيه، وسعر طن حديد الجارحى سجل اليوم زيادة أسعاره 1000 جنيه للطن ليسجل 13450 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-2-2021

بينما سجل أسمنت المسلح، 770 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النهضة 715 جنيهًا في الطن، والمخصوص سجل 730 جنيهًا.

و سجل أسمنت السويدي 760 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 785 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت العسكري 715 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا في الطن.

أسعار الطوب والرمل اليوم الجمعة 5-2-2021

استقر سعر الرمل والطوب اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، حيث بلغ سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة.