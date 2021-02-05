وفاة البرلماني المخضرم سعد الجمال عن عمر يناهز 75 عام

توفى منذ قليل عضو مجلس النواب، اللواء سعد الجمال، النائب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن عمر يناهز 75 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض.

النائب سعد الجمال تاريخ طويل فى العمل السياسي

وللنائب سعد الجمال، تاريخ طويل فى العمل السياسي والبرلماني، فقد كان عضوا بمجلس الشعب من عام 2000 إلى عام 2005، عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.

وسبق أن تم اختيار النائب سعد الجمال، بموافقة مجلس الشعب عضوًا بالبرلمان العربى.