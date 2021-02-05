حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم من الشهر المقبل

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ما تردد مؤخرًا بمنصات السوشيال ميديا حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل.

درجات الحرارة في مختلف المحافظات |حالة الطقس اليوم الجمعة 5 فبراير



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من الشهر المقبل.

وزارة التموين تؤكد صرف رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش



وأوضحت الوزارة استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مشيرة لشن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

أسعار الخضار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 5-2-2021



وزارة التموين تطالب المواطنين بتحري الدقة



وفي سياق متصل قامت الوزارة بمناشدة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، إضافة إلى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وزارة التموين تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أي شكاوى



وطالبت الوزارة من المواطنين، أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.