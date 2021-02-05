أبو العينين ينعى النائب سعد الجمال: أحد رموز الجيزة وأعلامها الخالدين

جدة - نرمين السيد - نعى محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون العربية السابق بالبرلمان، ومدير أمن قنا الأسبق، والذى وافته المنية صباح اليوم.





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