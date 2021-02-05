عائلات طلاب الكلية الحربية للرئيس السيسى: "إحنا وولادنا فداء مصر".. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه خلال الجولة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ( 117) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية، أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.

وحرص الرئيس خلال الجولة علي الالتقاء بأسر الطلبة، وقال الرئيس:"أرجو إن احترامي ومحبتي لكم تصل لكم جميعًا، وتحيتي وسعادتي، مش انا بس، انا وكل المصريين".

وقال أحد أولياء الأمور للرئيس:"إحنا وولادنا فداء مصر يافندم، ورد الرئيس: ربنا يخليكم ويخلي ولادكم، ليرد ولي الأمر: مصر دي بسيادتك وبرجالتها دول من رجال القوات المسلحة والشرطة إن شاء الله فوق الدنيا كلها.

من جهته، قال الرئيس:" خدوا الكلام ده وسجلوه عليا، مصر بفضل الله هتبقي حاجة جميلة".