«المتحدة للصيادلة» تنفي سعيها الاستحواذ على سلسلة صيدلية شهيرة

أكدت الشركة المتحدة للصيادلة أن ما تم إثارته وتداوله خلال الأيام الماضية من بعض الأقاويل الكاذبـة والمغرضة والتي تدعي سعي الشركة للاستحواذ على سلسلة صيدليات شهيرة، معلومات عارية تماما من الصحة، وهدفها النيل من الشركة وإقحامها في مهاترات فارغة.
وأكد ياسر كمال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، في بيان له اليوم، على دور شركة المتحدة للصيادلة الثابت والمعلن منذ إنشائها في خدمة توزيع الدواء إلي جمهور الصيادلة في مصر.
وأشار «كمال» إلى احتفاظ «المتحدة للصيادلة» بكافة حقوقها القانونية ضد كل من تسول له نفسه الترويج لهذه الإشاعات والأكاذيب.
وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام أن الشركة لا تمتلك أي صيدليات وأن نشاطها الرئيسي هو توزيع الأدوية وخدمات أصحاب الصيدليات.
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