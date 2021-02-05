نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان جديد من "الهجرة" بشأن المصريين العالقين الراغبين في العودة إلى مصر في المقال التالي
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التي سافروا من خلالها.
أما فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـ pcr للدخول إلى مصر، ستقوم الوزارة استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.
هذا وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا
كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالي:
- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 01062437210