نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 فبراير 2021.

وأكدت الهيئة في بيان، ان البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، وتبدا في ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غدًا السبت وحتي يوم الأربعاء المقبل.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

اليوم الجمعة:



أمطار خفيفة علي مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين)



نشاط رياح على أغلب الأنحاء.



غدا السبت:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.



شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



من الأحد 07 فبراير 2021 إلى الأربعاء 10 فبراير 2021:



استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.