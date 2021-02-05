وزير الإسكان يطالب برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكليف مسئولي أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشتركة، بهدف التعامل مع أحوال الطقس الغير مستقرة بالمدن الجديدة.

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رئيس مدينة 6 أكتوبر يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس



ومن جانبه وجه المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار، والتأكد من مدى جاهزية جميع المعدات المطلوبة، بجانب رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع لا سيما بالمواقع الساخنة.

وأوضح الشربينى، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، مضيفاً أن الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة عمل تعتمد على عدة محاور، أبرزها:

. تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي.

. البدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار.

. إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

. تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

. توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحي، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل. . توفير عدد من الطلمبات للدفع بها الى المناطق الساخنة.

. تجهيز سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

مدينة بدر تواجه الطقس السيئ



وفي ذات السياق تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدات وسيارات شفط المياه للوقوف على جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات.

كما تفقد مندور محطات الصرف الصحي بالمدينة، حيث تم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزانات الوقود والتى تستخدم في حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة، ومتابعة مناسيب البيارات داخل المحطات.

استعدادات مدينة العبور للتقلبات الجوية



كما وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة والطريق الرئيسى بالمدينة.

كما وجه عمران، باستمرار متابعة أعمال التطهير والتعقيم لمطابق الصرف الصحى، مع إستمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسبًا للتقلبات الجوية المرتقبة.

استعداد مدينة النوبارية الجديدة للطقس السيئ



وأكد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، على مسئولى الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس، مضيفاً أن لجنة الكوارث وغرفة الطوري كثفت من المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول والتعامل معها.

مدينة القاهرة الجديدة تستعد للتقلبات الجوية



فيما وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة، والطريق الرئيسي بالمدينة، والمرور على جميع محطات الرفع بالمدينة .

كما وجه رئيس الجهاز باستمرار متابعة أعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي وغرف صرف المطر مع استمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة، وكثفت لجنة الكوارث وغرفة الطواريء المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول والتعامل معها.