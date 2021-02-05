أهم رسائل المستشار حنفي جبالي للنواب خلال الجلسات العامة الاسبوع الماضى

المستشار حنفى جبالى - أرشيفية
المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قدم العديد من الرسائل خلال الجلسات العامة من 31 يناير – 4 فبراير، والذى تعبر بشكل واضح عن إدارة متزنة ومتوازنة، ورؤية ثاقبة فى بعض الأمر، ويقدم دوت الخليج، لمتابعيه أبرز تلك الرسائل:
رئيس النواب: الرقابة أولى من التشريع
أولى رسائل المستشار حنفى جبالى، خلال الاسبوع المنقضى، كانت عندما قال:" الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية، ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين".
ومن ضمن رسائل رئيس مجلس النواب، الذى تعبر عن مدى أعتزازه بالوطن أيضًا،" مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق، وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى".
ومن الرسائل التى تعبر عن العدالة فى توزيع الكلمات، حديثه قائلًا: "العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات، والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
كما تضمنت رسائل رئيس مجلس النواب، حرصه البالغ على النطق باللغة العربية، حيث قال:" أناشدكم الإلتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية .
الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس ، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.
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