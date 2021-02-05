أهم رسائل المستشار حنفي جبالي للنواب خلال الجلسات العامة الاسبوع الماضى

المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قدم العديد من الرسائل خلال الجلسات العامة من 31 يناير – 4 فبراير، والذى تعبر بشكل واضح عن إدارة متزنة ومتوازنة، ورؤية ثاقبة فى بعض الأمر، ويقدم دوت الخليج، لمتابعيه أبرز تلك الرسائل:

رئيس النواب: الرقابة أولى من التشريع

أولى رسائل المستشار حنفى جبالى، خلال الاسبوع المنقضى، كانت عندما قال:" الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية، ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين".