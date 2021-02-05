حصاد مجلس النواب خلال الفترة من ٣١ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠٢١

للأسبوع الثالث على التوالي، مجلس النواب يواصل جلساته الرقابية، ويستدعي (١٠) وزراء لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة على مدار (٥) أيام إنعقاد و (٥٠)ساعة عمل، والمجلس يحيل (٥) مشروعات قوانين، وإتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة، ومجلس النواب يقف تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الإنسانية بجانب الأشخاص ذوى الإعاقة.

نشاط السيد رئيس المجلس

في إطار دعم العلاقات مع دول القارة الافريقية ، استقبل السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، وأكد سيادته حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية، ومن جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي أن الدور المصري الرائد في إفريقيا يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقي المشترك.

كما استقبل السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من المسئولين لتقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادته رئاسة مجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال استقبال وفد المحكمة الدستورية برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الدستورية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

وخلال استقباله للدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ، أكد المستشار جبالى أن تولى الدكتورة غادة والى هذا المنصب الأممي الرفيع يعكس حجم مصر بين دول العالم.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي للسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دعم مجلس النواب لخطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة للجماعات الإرهابية، واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين.

وخلال استقبال الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس الحالي يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر.

الجلســــات العامـــة

جلسة الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١

(بحضور وزيري النقل والبترول )

استهل السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بتوجيه التهنئة إلى المستشار أحمد عزت مناع أمين عام لمجلس النواب ، وذلك في أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب في بداية أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، داعياً المولى أن يعينه على تحمل تبعات المسئولية في ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.

شدد رئيس المجلس على النواب بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد اللائحية المنظمه للمناقشة والحديث بالجلسة العامة مطالبا بإختصار الوقت قدر الإمكان ، قائلاً : "هناك استياء من بعض الأعضاء من زيادة مدة الحديث مما يضيع حقهم في المشاركة" وأضاف "يجب مراعاة وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة"

شدد المستشار جبالي على السادة النواب بضرورة إرتداء الكمامات مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية.

أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى إلى لجنة التضامن الاجتماعى لدراسته وإعداد تقرير عنه ، كما أحال إتفاقية دولية بين حكومتى مصر وإيطاليا إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها .

دعا رئيس المجلس وزير النقل الفريق كامل الوزير لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتطوير منظومة النقل لكونه شريان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، مضيفاً أننا نهدف لربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحرى وغيره ، موضحاً أن هناك نقلة نوعية في مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج .

توجه النواب بالتحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاهتمام بقطاع النقل النهرى لتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية، وتحديث مزلقانات السكك الحديدية، وفتح تحقيق بشأن الإنشاءات التي تتم على حرم الهيئة، وكذلك إتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع تعديل تشريعى لتحديد اختصاصات كل من وزارتى النقل والتنمية المحلية ونقل تبعية الموانئ لوزارة النقل، وتطوير منظومة الطرق لتعظيم القيمة المضافة من هذا المرفق .

وفى تعقيبه أكد الوزير أنه سيتم تلافى أي ملاحظات أبداها النواب على أداء وزارته ، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لإنشاء كبارى على جميع مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ، وشدد على حرص الوزارة على سداد كافة مستحقات المواطنين عن نزع الملكية للمنفعة العامة .

وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء بيانه ، والذى أكد فيه أن قطاع البترول حقق نجاحاً في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو ٦٠٠ ألف وحدة سكنية في ٧ شهور ، كما تم التوصيل لنحو ١١،٨ مليون وحدة سكنية منها ٤٠ % خلال ٥ سنوات .

وخلال المناقشات أشاد النواب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مطالبين بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة منه على مستوى الجمهورية، والاهتمام بالمجال التسويقى.