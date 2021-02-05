شركة المياه تذكر المواطنين بأماكن انقطاع المياه غدًا السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات، على مدار اليوم، بداية من الساعة العاشرة صباح غد السبت الموافق 6 فبراير 2021، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءًا من نفس اليوم.



حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم من الشهر المقبل

أماكن انقطاع المياه غدا السبت



وأوضحت الشركة أن أماكن انقطاع المياه سوف تشمل تلك المناطق:" جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة"، مشيره أن سبب الانقطاع بسبب تنفيذ عدة أعمال في كوبرى الميثاق بشارع متولي الشعراوي بمنطقة زهراء مدينة نصر، والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

شركة المياه تعلن عن خط ساخن لتوفير المياه الصالحة للشرب



وفي نفس السياق قامت الشركة مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات حتى يقوموا بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه حتى لا يتعرضوا لمشاكل نتيجة عدم وجود مياه.

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وفي حالة الاحتياج لها وطلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المدن الجديدة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية



وفي سياق منفصل تقوم عدة مناطق بالقاهرة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، حيث كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة اعد استقرار الطقس، وذلك بالتعاون مع الجهات المشتركة، بهدف التعامل مع أحوال الطقس الغير مستقرة بالمدن الجديدة، مثل العبور وبدر ومدينة 6 أكتوبر والنوبارية الجديدة وغيرها من المدن.