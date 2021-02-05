رئيس البرلمان ينعي النائب سعد الجمال

نعى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، والذى وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 75 عام.

وتقدم المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة فى وفاة البرلماني القدير، اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفى اليوم عضو مجلس النواب، اللواء سعد الجمال، عن عمر يناهز 75 عام، وهو صاحب تاريخ طويل فى العمل السياسي والبرلمانى، حيث كان عضوًا فى البرلمان منذ عام 2000 إلى عام 2005، عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.

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وسبق أن تم اختيار النائب سعد الجمال، بموافقة مجلس الشعب عضوًا بالبرلمان العربى.