وفاة عزت العلايلي عن عمر يناهز 68 عامًا.. والجنازة عصر اليوم

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عامًا.

ونشر زكي صورة للراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "البقاء لله فارس الدراما العربية".

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ومن جانبه أعلن الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي عن موعد جنازة والده، وقال عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن والده توفى صباح اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، معلنا عن موعد صلاة الجنازة.

وكتب محمود العلايلي:"توفى صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

وتفاعل الكثير من نجوم الوسط الفني مع خبر وفاة الفنان القدير، ومنهم الفنانة نادية الجندي التي كتبت:" لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمه ويغفرله يارب"، وعلقت الفنانة سوسن بدر:"البقاء لله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته"، وغيرهم من الفنانين.

وبذلك يضمن عزت العلايلي لقائمة المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا بمطلع العام الجديد 2021، والذي خطف حوالي 9 من ألمع النجوم والمشاهير ولم يمر الشهر الثاني من العام.

يذكر أن عزت العلايلي حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، عمل بعدها لفترة معد في البرامج التليفزيونية، ثم بدأ مسيرته مع التمثيل مع فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 لينطلق بعدها في مشواره الطويل.

