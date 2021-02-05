فيديو.. مختار جمعة: دورة الإعلام الدينى بشرم الشيخ لبناء الوعى الرشيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء تأتى فى إطار استراتيجية بناء الوعى 2020 – 2021 التى أعلنتها وزارة الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعقد عدة نذوات ومحاضرات ولقاءات.





جاء ذلك فى تصريحات وزير الأوقاف للتليفزيون المصرى، حول انطلاق دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء. وأضاف وزير الأوقاف أن دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة بشرم الشيخ تأتى بعنوان "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة"، موضحا أن الهدف من الدورة هو التثقيف وبناء الوعى الدينى الرشيد لشباب المراسلين لوزارة الأوقاف فى الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الدينى، بالإضافة لمجموعة من الأئمة والواعظات. وأشار الوزير إلى أن الدورة سيحضرها مجموعة من كبار الإعلاميين وعلى رأسهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجموعة من علماء الدين ومنهم أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

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