بعد وفاته.. تصعيد ابنة سعد الجمال لمقعده عقب إخطار البرلمان

جدة - نرمين السيد - يصعد مجلس النواب عقب إخطاره من قبل وزير الداخلية بوفاة النائب سعد الجمال، البديل الاحتياطى عنه، بالقائمة ولاسيما وانه انتخب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك تطبيقا لقانون مجلس النواب وكذلك لائحته الداخلية.





وتنص المادة "21" من من قانون مجلس النواب على أنه: "إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

والمادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن:"يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى.

وتوفى صباح اليوم النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، ومدير أمن قنا السابق.

وكان سعد الجمال فاز بعضوية البرلمان عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ودخل العمل السياسى، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.