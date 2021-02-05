وزير الدولة للإعلام ينعى الفنان الكبير عزت العلايلي

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الفنان الكبير عزت العلايلي الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.
وكان محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل، قد أعلن صباح اليوم عن وفاة والده عن عمر ناهز 86 سنة بعد مسيرة فنية حافلة .
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