القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 60 عاملا بشركة خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة السويس للأكياس ، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 60 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها ، تمثلت في صرف بدل ورادي بنسبة 5 % من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وصرف مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر على أساسي الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة عن السنوات العشر الأولي ، وشهر على أساسي الأجر الشامل عن العشر سنوات التالية، وشهر ونصف على أساسي الأجر الشامل عما زاد على ذلك ، على ان يتم الصرف بحد أدني 125 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه إعتبارًا من 1 يناير 2021 .

واتفق الأطراف على ان يتم صرف مكافأة آداء ستة أشهر ونصف الشهر وفقًا للمرتب الأساسي إعتبارا من 1 يناير 2021 ، وصرف مكافأة إنضباط ومحسوبة على المرتب الشامل ، فضلًا عن أنه يتم صرف حافز إنتاج بواقع 26 شهر كحد أدني ، وصرف أرباح بواقع 10 % من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهرًا .

كما نصت الإتفاقية على أن يتم صرف وجبة إضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 205 كجم لبن من أجود الأنواع بواقع 22 يومًا ، وصرف بدل تمثيل بواقع 94 جنيها للمشرفين والملاحظين ، و188 جنيها لرؤساء الأقسام ، و299 جنيها للمديرين ، و250 جنيها لمديري المصنع .

وقع الاتفاقية عن شركة السويس للأكياس ، صالح نصر الدين صالح بصفته مدير الموارد البشرية ومفوض من إدارة الشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب، عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية مصطفي عبد الفتاح شعبان بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة .

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.