أمطار خفيفة ومتوسطة.. الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت، مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ولسواحل الشمالية ليلا.

وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد، ومتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وإرتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 19 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 12

مطروح 18 13

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 13

نخل 24 10

نويبع 22 17

طابا 22 15

كاترين 18 06

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

ادفو 23 10

أبوسمبل 23 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 26 18

ابو رماد 24 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19