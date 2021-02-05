سعفان: تعيين 1987 شابا واستخراج 1921 شهادة مهارة ومزاولة حرفة بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 1987 شابًا ، من بينهم 14 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5117 شابا باحثًا عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفًا و 500 جنيه لـ 15 عاملًا، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و منحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه ، كما تم عمل شهادات أمان لعدد 57 عامل بإجمالي مبلغ 28 ألفًا و500 جنيه ، وجاري البدء في صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 3616 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 1921 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 828 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 108 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، كما تم تلقى 128 شكوي عمالية ، تم تسوية 6 شكاوي منها وديًا ، وإحالة 20 شكوي للقضاء ، كما تم عقد ندوتان توعية في مجال في مجال المرأة ، والمفاوضة الجماعية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 343 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 156 محضرًا للمنشآت المخالفة .