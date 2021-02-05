المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ينعي النائب سعد الجمال

بعث المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، برقية تعزية في وفاة المغفور له النائب اللواء سعد الجمال، جاء فيها:

وجاء فى نص البرقية:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى أخا فاضلا وزميلا عزيزا المغفور له بإذن الله تعالي، النائب اللواء، سعد الجمال، الذى وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته على أكمل وجه، وقدم نموذجا يحتذى به فى العطاء والانتماء الوطني على مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالانجازات.

وتابع، إذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والسادة النواب وجميع ابنائه ومحبيه، فإنني اتضرع الي الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.