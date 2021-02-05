بالدعاء وصور للراحل.. رامي إمام وناهد السباعي ينعون عزت العلايلي

نعى المخرج المصري رامي إمام الفنان القدير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير عن عمر يناهز 86 عامًا.

ونشر إمام صورة للفقيد عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها:"البقاء لله الفنان الكبير عزت العلايلي".

وفاة عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عامًا.. موعد وتفاصيل الجنازة

بصورة ودعاء..ناهد السباعي تنعي عزت العلايلي

كما ودعت الفنانة ناهد السباعي الفنان القدير عزت العلايلي، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها بـ "إنستجرام"، وعلقت عليها:"لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أنزله منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين.. اللهم أنزله منازل الصديقين..والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وأفرش قبره من فراش الجنة".

مستشار وزير الثقافة للسينما ينعي عزت العلايلي

فيما قام عدد من المسئولين بقطاع الثقافة بنعي الفنان الراحل، ومنهم الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، الذي عبر عن حزنه لوداع النجم الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أن الراحل لم يكن بالنسبة له نجما سينمائيا فقط، بل كان على المستوى الشخصي أحد المقربين له، فكان يعتبره بمثابة الأب الروحي الذي قدم له كل الدعم طوال مشواره، وكان دائًم صاحب النصيحة المثمرة.

وأكد عبد الجليل أن الراحل واحدًا من أهم صناع السينما المصرية والعربية، وأن أعماله ستظل خالدة بيننا، حيث قدم أفلامًا صنفت ضمن أهم مائة فيلم في تاريخ السينما.

وقدم مستشار وزير الثقافة للسينما برقية تعزية لأسرة الراحل متمنيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

موعد صلاة جنازة الفنان عزت العلايلي

يذكر أن الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان الكبير عزت العلايلي، أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".