عاجل.. فتح طريق الزاعفرنة اتجاه العين السخنة أمام حركة المرور

جدة - نرمين السيد - فتحت إدارة مرور السويس، طريق الزاعفرنة اتجاه العين السخنة، إمام حركة السيارات بعد التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر.



جدة - نرمين السيد - فتحت إدارة مرور السويس، طريق الزاعفرنة اتجاه العين السخنة، إمام حركة السيارات بعد التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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