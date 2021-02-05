جدة - نرمين السيد - أرسل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعزية إلى صاحب الغبطة يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشاليم للروم الملكيين الكاثوليك فى وفاة المطران بولس البرخش، متروبوليت بصرى وحوران وجبل العرب سابقاً، والذى انتقل إلى السماء على رجاء القيامة يوم الخميس، الموافق الرابع من فبراير الجارى.





وجاء نص البرقية: "استقبلنا خبر وفاة المطران بولس البرخش، متروبوليت صورى وحوران وجبل العرب سابقاً بمشاعر مليئة بالحزن والرجاء فى القيامة والحياة الأبدية". "لذا باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبالأصالة عن نفسى نشاطركم هذه اللحظات، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطاركة الكاثوليك يعزى فى وفاة المطران بولس البرخش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.