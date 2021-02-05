البرلمان العربى: رفض خطاب التعصب والكراهية أساس مواجهة الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك اللقاء استكمالا للمباحثات الموسعة التى يُجريها عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى مع القيادات العليا بالاتحاد البرلمانى الدولى بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد فى المجالات السياسية والبرلمانية فضلاً عن التعاون فى النواحى المؤسسية والهيكلية.

وجاءت قضية مكافحة الإرهاب فى مقدمة القضايا التى تم تبادل وجهات النظر بشأنها، إذ أعرب رئيس الاتحاد البرلمانى على تأييده الشديد للاتفاق على آلية يمكن من خلالها أن يكون للبرلمان العربى دور وحضور فاعل فى المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك لتعزيز التنسيق بين المنظمتين بشأن هذا الملف الهام.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربى على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى فى نشر قيم التسامح ورفض خطاب التعصب والكراهية باعتبار أن ذلك هو أساس مواجهة الفكر المتطرف الذى تسعى التنظيمات الإرهابية إلى نشره.

كما اكد "العسومى" للسيد دوارتى باشيكو أن البرلمان العربى يعتمد بشكل كبير فى خطة عمله الجديدة على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، والتى بدورها تمثل مدخلا بناءً لتعزيز حضور البرلمان العربى فى أروقة الاتحاد البرلمان الدولى بما يسهم فى خلق إطار ونهج جديد فى التعامل مع القضايا العربية داخل أجهزة الاتحاد وخلال اجتماعاته السنوية.

وأشار إلى أن قضايا المرأة العربية وتمكينها تحتل أولوية متقدمة فى الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربى.

كما استعرض العسومى رؤية البرلمان العربى تجاه الأزمات التى تشهدها المنطقة العربية، مشددا على أن مواجهة التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية تأتى فى مقدمة التحديات التى يوليها البرلمان العربى اهتماما كبيرا فى إطار تفعيل دوره فى حفظ أمن وسيادة الدول العربية.

ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى أن العرب يمثلون كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد البرلمانى الدولى، ومن هذا المنظور، يكتسب التنسيق المستمر مع البرلمان العربى أهمية كبيرة فى كل ما يتعلق بمجالات عمل الاتحاد البرلمانى الدولى وبرامجه المختلفة وكذلك فى تناوله لمختلف القضايا العربية، مشيدا بالتوجه الذى أعلن عنه رئيس البرلمان العربى بشأن الاهتمام بقضايا المرأة، ومؤكداً على استعداد الاتحاد البرلمانى الدولى للتنسيق والتعاون التام مع البرلمان العربى فى هذا الشأن.

وتطرقت المباحثات إلى ملف حقوق الإنسان، حيث أكد العسومى على أن البرلمان العربى يعمل على دعم وحماية حقوق الإنسان، ولكنه يرفض بشكل تام توظيفها سياسيا من جانب أى طرف، سواء كان دول أو منظمات، لابتزاز الدول العربية واستخدامها كذريعة للتدخل فى شئونها الداخلية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البرلمان العربى ومجموعة العمل عالية المستوى للعلوم والتكنولوجيا التى تأسست مؤخراً بالاتحاد البرلمانى الدولى.

وأوضح عادل بن عبدالرحمن العسومى أن البرلمان العربى سيبادر ويعمل على تدشين وقيادة آلية جديدة لمأسسة وتنظيم العلاقة والشراكة بين البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى، تمهيدا لانضمام برلمانات إقليمية أخرى إلى هذه الآلية، بحيث يكون للتجمعات البرلمانية الإقليمية تواجد قوى ومؤثر داخل الاتحاد البرلمانى الدولى، وهو ما سيقود فى النهاية إلى تحقيق نوع من التكامل والتنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية فى التعامل مع كل التحديات التى يمكن للبرلمانيين أن يكون لهم دور هام فى معالجتها.