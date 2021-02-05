بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تقيم حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام

جدة - نرمين السيد - نظمت مديريات أمن "القاهرة، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، بورسعيد" حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بتلك المحافظات، تضمنت تلك الحفلات عروضا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.





جاء ذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وانطلاقاً من المسئولية الإجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيماناً بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة تحت شعار "كلنا واحد". ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية على تفعيل مثل تلك المبادرات الإنسانية والمشاركات المجتمعية المختلفة.



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