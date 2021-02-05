منظمة خريجى الأزهر تنتج أغنية للأطفال بعنوان" طفل سعيد فى وطن فرحان"

أهدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فيديو كليب جديد و مجلة نور لأطفال مصر تعبيرا عن حبهم لوطنهم، بعنوان " طفل سعيد في وطن فرحان" ، تصف الأغنية سعادة الطفل المصرى فى وطنه الذى يحمي حقوقه وأهمها العيش بسلام وأمان فى ظل الاستقرار الذى تنعم به بلاده.
الأغنية من كلمات وفاء ابو زيد ،الحان وتوزيع إبراهيم الطربيشي ،غناء الطفلة مني إبراهيم ،إخراج أدهم فواز وتحت إشراف د.نهي عباس، وتقول الكلمات ..
أنا طفل سعيد
من حقى أفرح ...وأغنى
والعب واجرى واعيش سنى
واتمنى من قلبى لأنى ....
طفل سعيد ف وطن فرحان
كتبى وقلمى وكل حاجاتى
مدرستى اصحابى واخواتى
مكتبتى وكمان هواياتى
مـامـا وبـابـا واهلى كمان
يـراعونى بأمـــــان و حنان
غنوتى وبكل الألحان ..:
انا طفل سعيد ف وطن فرحان
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