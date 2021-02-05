فتح باب القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020 / 2021 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg.
وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غدا السبت 6 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين 8 فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.
وأكد بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير،على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.
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