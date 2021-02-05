الزراعة: فتح أسواق جديدة بدولة بيرو لتصدير المانجو والموالح

يستقبل الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي سفير دولة بيرو والمستشار الزراعي للسفارة لمناقشة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية وكذلك اعتماد بيرو كمنشأ معتمد لاستيراد بعض المنتجات الزراعية. وقد تم الاتفاق على دعم التعاون بين الحجر الزراعي المصري ونظيره في دولة بيرو من أجل فتح أسواق تصديريه جديدة أمام المحاصيل التصديرية الهامة وعلي راسها المانجو والموالح والعنب والرمان والبطاطس والبصل والثوم المصري

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