نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تستجيب لـ25 ألف بلاغ من المواطنين خلال 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتماما غير مسبوق بالاستجابة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين على مدار ٢٤ ساعة والعمل على سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تلقت المحافظة خلال العام الماضي حوالي "٢٥١٠٦ الف" بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.

وأضاف راشد، أنه البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات "كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة وإشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث " وجاء بياناتها كالآتي: "٦٥٢٨ بلاغ كهرباء، ٥٤٧٢ بلاغ مياه، ٣٠١٢ بلاغ صرف صحي، ٥٢٣٢ بلاغ نظافة وإشغالات، وعدد ١٢٧٢ بلاغ مخالفات بناء وتصدعات ، و٣٥٩٠ بلاغات حوادث.

وفي نفس الإطار، أكد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الفعال للتعامل الاستباقي للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة، للقضاء علي كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بشكل إيجابي وفعال.

ووجه، بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم.

وكما ناشد المحافظ، مواطني الجيزة بضرورة الإبلاغ على أي مخالفات تفعيلا للدور المجتمعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال الخطوط الأرضية التالية: "٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١" وكذلك الخط الساخن ١١٤ وخدمة الواتساب على أرقام "٠١١٥٢٨٦٠٤٤- ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣".