نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أخبار سارة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدة أخبار سارة بشأن آخر مستجدات لقاح فيروس كورونا، ومنها انطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز اللقاح رسميا في منتصف الشهر الجاري.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزارة الصحة والسكان:

رسميًا.. انطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز اللقاح رسميا في منتصف الشهر الجاري:



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيجرى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا رسميا منتصف الشهر الجاري، مؤكدا أن الموقع حاليا جاهز لكن سيجرى توفير الكميات الخاصة باللقاح أولا حتى يكون متوفرا للفئات الأولى بالتطعيمات أولا بأول.

ليس هناك أفضلية للقاح على الآخر:



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات التي يجرى استيرادها آمنة وليس هناك أفضلية للقاح على الأخر، مضيفًا أن جميع نتائج اللقاحات واحدة فهي تعطى الحماية، وكذلك تمنع من الدخول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.

الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية:



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية جرى الانتهاء منها في 22 مستشفى عزل، والبدء في تطعيم العاملين في مستشفيات الحميات والصدر في 86 مستشفى على مستوى الجمهورية حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات تصل إلى مستشفيات الحميات تباعا عن طريق المديريات، مضيفة أن هناك سلسلة إمداد وتمويل على أعلى مستوى لتوصيل الطعوم وتخزينها بشكل سليم، مؤكدة تأمين اللقاحات في عملية نقلها للمحافظات.

تحقيق احتياطى استراتيجي من الأكسجين الطبي في محافظات الصعيد:



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحقيق احتياطي استراتيجي من الأكسجين الطبي في محافظات الصعيد بواقع 30 ألف لتر، وذلك تلافيا لبعد المسافات بين مصادر الإنتاج والصعيد.

وصول كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا:



وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الي أنه سيتم تسليم كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال أيام، لافتة إلى أن خطة مصر في التطعيم واضحة طبقًا للأولويات المعلنة.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع وصول دفعات متتالية من لقاحات كورونا إلى مصر، من التحالف الدولي للقاحات "جافى"، منتصف شهر فبراير الجاري، متابعا: "لم يتم تحديد الرقم الذى سيتم إرساله ولكن سيكون رقم كبير من اللقاحات".

تطعيم 20 مليون مواطن:



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، الي أن عدد اللقاحات المقررة لمصر من التحالف الدولي للقاحات 40 مليون جرعة، ليكفي 20 مليون مواطن مصر، وعند وصول الدفعات المقررة من اللقاحات إلى مصر، سيتم التوسع في تطعيم المواطنين باللقاح، كما ستحصل مصر على 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم.