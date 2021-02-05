"سعفان": تعيين 1987 شابا منهم 14 من ذوي القدرات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 1987 شابا من بينهم 14 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5117 شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفاً و500 جنيه لـ15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ5 عمال ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، كما تم عمل شهادات أمان لعدد 57 عاملًا بإجمالي مبلغ 28 ألفاً و500 جنيه، وجار البدء في صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 3616 عاملا بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة.

وأوضح علي حامد الزقم مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي إلى أن المديرية استخرجت 1921 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 828 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 108 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، كما تم تلقى 128 شكوي عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وإحالة 20 شكوى للقضاء، كما تم عقد ندوتان توعية في مجال في مجال المرأة، والمفاوضة الجماعية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 343 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 156 محضراً للمنشآت المخالفة.