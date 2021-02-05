سعر الدولار اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 مقابل الجنيه المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - سعر الدولار اليوم الجمعة 5 فبراير 2021م مقابل الجنية المصري حيث يعتبر سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري من العوامل الاقتصادية المهمة واليوم الجمعة نستعرض معكم سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر لأن أهمية الدولار الأمريكي لا تقتصر على استخدامه كعملة ولكن أيضًا تشمل أسعار جميع المنتجات في مصر ومستوى التضخم في جمهورية مصر العربية والتضخم هو حقيقة أن مصر تستورد معظم سلعها من الخارج وحتى جزء كبير من منتجاتها المحلية يتم استيرادها من الخارج

سعر الدولار اليوم في مصر

نظرا للعطلة الأسبوعية للبنك يومي الجمعة والسبت فإن سعر الدولار الأمريكي للبنوك المصرية مستقر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021م حيث انتهي أمس الخميس متوسط ​​سعر الدولار الأمريكي تعاملاته على مستوى شراء 15.629 جنيه وبيع 15.729 جنيه مقارنة بتسجيل 15.674 جنيه و 15.774 جنيه في اليوم السابق ليوم الأربعاء.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل يومين ارتفاع الاحتياطي في مصر من النقد الأجنبي بمقدار 38 مليون دولار ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار مقابل 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020م.

ولذلك نقدم لكم عبر موقع مصر فايف سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم في البنوك المصرية التالي: