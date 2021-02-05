انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان رسمي.. سعر رغيف الخبز المدعم اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً اليوم حول سعر رغيف الخبز المدعم اليوم وخلال الأيام المقبلة، وذلك عقب تداول البعض شائعات حول رفع سعر الرغيف بدايةً من الشهر القادم، الأمر الذي نفته الحكومة جملةً وتفصيلاً.

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم وبيان وزارة التموين

هذا وتتابع جميع الأجهزة المعنية في الدولة المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي، وذلك لرصد ما يتم نشره من شائعات، من شأنها أن تثير الرأى العام وتحدث بلبلة في صفوف المجتمع المصري، وتقوم كل وزارة بالرد فيما يخصها من شائعات.

وبعد انتشار شائعة رفع سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل، قام المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت عدم صحة هذه الشائعات، مؤكدةً أن سعر الرغيف الممدعم كما هو وهو 5 قروش للرغيف.

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وأضافت وزارة التموين أن الدولة هي من تتحما فارق التكلفة ما بين سعر الإنتاج الحقيقي وسعر البيع، وأشارت إلى وجود حملات مشددة على المخابز في شتى أنحاء البلاد لضمان جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن ومطابقته للمواطفات.