انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تعلن توفير لاب توب وتابلت للطلاب.. وإلغاء البوكليت من امتحانات الثانوي العام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت وزارة التربية والتعليم أن خطة الاستمرار في تطوير نظام التعليم في السنوات الخمس المقبلة تهدف إلى توسيع مشروع الإنترنت للتعليم الآمن من خلال توزيع الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على جميع الطلاب في الصفوف من الرابع إلى الثالث المرحلة الإعدادية.

وذكرت الوزارة أن توفير المحتوى الرقمي للطلاب يتطلب أدوات للطلاب للوصول إلى أقصى فائدة، وأوضحت أن الوزارة نجحت في توزيع ما يقرب من 2 مليون جهاز لوحي على طلاب المدارس الثانوية والمعلمين وربط المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري، وتم إلغاء نظام البوكليت ولن يتم إعادته، وسيتم إجراء الاختبار إلكترونيًا، كما سيتم إجراء التصحيح إلكترونيًا.

وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل مشروع الانترنت التعليمى

وصرحت وزارة التربية والتعليم أنها ستعمل على صقل مشاعر الطلاب بناءً على الاتجاهات، وتنمية التعاون في الروح الإنسانية وقيم اللطف والجمال والسمو، وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم وكشف مواهبهم، وكذلك في العلوم والفنون، والمسابقات العالمية للمهارات العالمية الوطنية والأفريقية التي تقام في الأدب والرياضة ، من مدارس مصرية بالخارج وبعثات تعليمية بالسودان والصومال.

وشددت الوزارة على أن الفترة المقبلة تشهد ميكنة الإجراءات الخاصة بالمدارس الخاصة وحوكمة الأداء الإداري والمالي والفني للمدارس الخاصة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في التعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والوزارة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه نظرا لنجاح مبادرات إدخال التأسيس العسكري في مدارس التعليم الفني وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتماءهم للوطن سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالى عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 / 2022.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أنه سيتم تشغيل أكاديمية لمعلمي التعليم الفني وإنشاء وتشغيل عدد خمس فروع لها في مراكز التميز التي يتم إنشاؤها في المحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني مع التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا.

وكشفت الوزارة أنه بعد موافقة مجلس النواب على القانون، ستعمل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة وشهادة برنامج التعليم الفني والمهني والفني باسم إتقان؛ كما سيتم إنشاء وتشغيل مركز تعزيز ضمان الجودة لمدارس التعليم الفني داخل الوزارة، والتعاون مع ألمانيا والمنظمات الدولية الأخرى التي تدعم التعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم إلى هيئات التصديق من ضمان الجودة الجديد.