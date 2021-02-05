بعد وفاته.. أشهر أعمال عزت العلايلي فارس الدراما العربية

عزت العلايلي… فنان مصري من الطراز الأول، حفر أسمه في تاريخ الفن العربي كأحد أهم نجومه لُقب بفارس الدراما العربية، لأعماله المميزة، رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير2021، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا يتعلم منه الأجيال القادمة.

ولد الفنان عزت العلايلي في 15 سبتمبر 1934، في أحد أحياء مصر العريقة، حي باب الشعرية بالقاهرة، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، قام برعاية أخوته الأربعة بعد وفاة والده، الأمر الذي تسبب في تأخر بداية مشواره الفني.

أفلام عزت العلايلي من ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما

عمل لفترة كمعد لبرامج تلفزيونية، قبل أن تأتي له الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، وكان هذا العمل بداية مسيرته في السينما، والعمل مع كبار النجوم والمخرجين.

كان عزت العلايلي حريص على اختياراته الفنية، حيث تم اختيار 10 أفلام شارك في بطولتها من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما.

ومن أشهر أفلام عزت العلايلي "الاختيار، بئر الخيانة، المعلمة سماح، طريق الشر، الطريق إلى إيلات، عودة الهارب، التوت و النبوت، عاد لينتقم، ولا عزاء للسيدات، الأبرياء، السقا مات، بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، بئر الخيانة، الإنس و الجن، الصبر في الملاحات، إسكندرية ليه، تراب الماس، جرافيتا، لا تقتلوا الحب، وغيرها من الأفلام المبدعة.

أبرز أعمال عزت العلايلي المسرحية والدرامية

كما شارك في عدد من المسرحيات منها: مسرحية "خيال الظل"، مسرحية "ثورة قرية"، و"جواز بالكمبيوتر"، و"الإنسان الطيب".

ومن أشهر أعماله الدرامية: مسلسل قيد عائلي، شاطئ الخريف، الخط الأبيض، ومسلسل أدهم، و مسلسل الأرض الطيبة، الجماعة، موعد مع الوحوش، ويأتي النهار، شادر السمك، الحب ، وعسكر وحرامية، عائلة الديناصورات"، كما قدم سهرة تلفزيونية "الإمام العادل عمر بن عبد العزيز"، و"الظلال".

أبرز أعمال عزت العلايلي الإذاعية

قدم عزت العلايلي العديد من المسلسلات الإذاعية منها "غرام صاحبة السمو"، و "من أنا"، و "نهاية الليل"، و "لم يعد في قلبي حب".

جوائز عزت العلايلي

نال الفنان القدير الراحل "عزت العلايلي" جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، كما نال درع تكريمي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009، ثم حاز على تكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام 2017.