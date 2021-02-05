لصوص قتلوا زميلهم لفشله في السرقة

تلقى مركز المنصورة بلاغا يفيد العثور على "جثة" مسجل جنائي بالغ من العمر "32 عامًا"، مقيم بدائرة المركز، وإتهام زوجته "ربة منزل بالغة من العمر 20 عامًا" لشخصين مسجلين جنائيًا مقيمان بذات المنطقة بأنهم من ارتكبوا جريمة القتل لخلافات سابقة، بجانب أنه كان معهم وقت الجريمة.

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وقام قطاع الأمن العام بضبط لصين قتلا زميلهما لفشله في السرقة، حيث توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بمشاركة مفتشي القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

المجني عليه كان ضمن تشكيل عصابي لسرقة المواشي

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، والتي أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهما الجريمة، وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيل عصابي إجرامي متخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواشي.



المتهمين قتلوا زميلهم بعدما ضل طريق مكان السرقة

وأكدوا أن يوم الجريمة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عيارًا من "فرد خرطوش" وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي، ومات ثم هربوا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار.

الفرق بين القتل بسبق الإصرار والترصد وبين القتل دون سبق الإصرار والترصد

يذكر أن قانون العقوبات فرق في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد:

فالأولى تصل عقوبتها للإعدام .

والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

فيما نصت المادة 230 من القانون على أن "كل من قتل نفسًا عمد مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

ماهو الإصرار والترصد في القانون

وعُرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على أن "من قتل أحد عمد بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، يعاقب بالإعدام".

كما نصت المادة 234 على أن "من قتل نفسا عمد من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.