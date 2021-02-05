تنسيقية الأحزاب تشكر الحكومة لاستجابتها لـ تكريم الفرق الطبية

جدة - نرمين السيد - قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه.





وأطلقت التنسيقية فى شهر أبريل 2020، المبادرة تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم "أبطالنا رموز العملة الوطنية"، ووجه مدبولى، وزير المالية بتنفيذ مبادرة التنسيقية. وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى أبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصرى، وهى المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية. وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدموا اقتراحا برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة. وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين فى كل المجالات.

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