وزير الأوقاف: كشف الخونة وتخليص المجتمع من شرهم واجب شرعى ووطنى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحرب المعاصرة حرب وعى وذاكرة، وأن هناك فرقًا شاسعًا بين التعبير عن الرأى الذى كفله الدستور، وبين الكذب والافتراء ومحاولات إسقاط الدول أو إفشالها، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون.





جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف اليوم بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت عنوان: "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض"، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمد السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

وأوضح وزير الأوقاف أن النفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه، وأن الكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين، مؤكدًا أن الخونة والعملاء والطابور الخامس خطر داهم فى ظهور أوطانهم، ومرض يجب استئصاله، وأن أخطر أنواع الخيانة هى الخيانة تحت غطاء الدين ، أو المتاجرة بشعارات زائفة يعرفها الجميع، وأن كشف الخونة وتخليص المجتمع من شرهم واجب شرعى ووطنى، ولا غنى عنه للحفاظ على أمن الدول وأمانها، مبينًا أنه لم تسقط دولة عبر التاريخ إلا كانت خيانة بعض أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها، فجواسيس اليوم ليسوا كجواسيس الأمس، لهم مسوح الثعالب وجلود الثعابين ، وتحصين الدول يتطلب تخليصها من شرهم.

كما أكد أن من أهم صفات المنافقين الخونة والعملاء محاولة تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًّا، كما بين معاليه صفات المنافقين والبغاة والمفسدين وجزاءهم فى القرآن الكريم ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".

وأوضح أن الله عز وجل يقول: "لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ"، ويقول تعالى: "هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَات"، و"لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا”، ويقول سبحانه وتعالى: "إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ"، و"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وفى ختام خطبته، أكد وزير الأوقاف أن مصر بفضل الله ماضية فى طريقها تواجه الهدم بالبناء والتنمية والفكر ومزيد من الوعى، وأن دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة تهدف إلى ترسيخ الوعى بالتحديات وآلية مواجهتها وتحصين المجتمع من المنافقين والمرجفين.