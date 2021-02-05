سفير مصر بكوريا الجنوبية يستقبل رئيس معهد التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، الدكتور "كوى تشان بارك" رئيس المعهد الكورى للتنمية البشرية فى مجالى العلوم والتكنولوجيا، وهو مؤسسة حكومية معنية بالتدريب والتأهيل والارتقاء بالقيادات والكوادر البشرية فى مهارات التعامل مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية لخدمة جهود التنمية.





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