التعليم العالى: بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم السبت المقبل 6 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الإثنين 8 فبراير، إذ يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.
ويتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 15 فبراير.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.
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