نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر: الرئيس السيسي أنشأ دولة في ست سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، إن مصر عملت بقوة في ملف تطوير العشوائيات، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروع تطوير 4500 قرية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحقق طفرة حضارية كبيرة، مؤكدة أن مصر ستنحج فق القضاء على العشوائيات، وتطوير وإعادة البنية التحتية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بحضور شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن المشروع سينفذ خلال 3 سنوات، بمعدل تطوير 1500 قرية سنويا، وهذ إنجاز ضخم يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة تكاتف الشعب وكافة المؤسسات والإعلام لدعم هذا المشروع، متابعًا: " السيسي أنشأ دولة في ستة سنوات".

وأكد "جبر" أن مصر تشهد تحقيقًا كبيرًا لمعدلات تنمية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، على الرغم من العثرات التي مرت بها، والأزمات والتحديات التي شهدتها، بداية من عام 2011، وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما بعد ذلك من وباء فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك مازالت وستظل دولة قوية وصامدة.