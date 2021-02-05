انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز وزوجته تُعلن سبب الوفاه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان منذ قليل عن وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي، والذي اخترع جهاز علاج الإيدز وعلاج فيروس سي، وجاء وفاة عبد العاطي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، عن عمر ناهز الـ74 سنة.

وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز

هذا وقد أعلنت أسرة اللواء عبد العاطي أن صلاة الجنازة عليه عصر اليوم الجمعة في محافظة الإسكندرية، كما أن الأسرة ستتلقى العزاء على الراحل على المقابر بالإسكندرية، ونسأل الله للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

وعقب إعلان وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي، أعلنت زوجته الدكتورة وفاء الدريني، أن سبب الوفاة كان نتيجة انسداد في أحد شرايين القلب، وتم نقله للمستشفى لإجراء عملية تسليك للشريان، إلا أن الموت لاحقة بعد إصابته بأزمة قلبية مات على إثرها.

اقرأ أيضاً:

كما أشارت زوجة الراحل اللواء إبراهيم عبد العاطي أن أسرته سوف تعود إلى القاهرة عقب الإنتهاء من مراسم تشييع الجنازة، وكان آخر ظهور لعبد العاطي في بداية عام 2017 تقريباً حينما أجرى حواراً صحفياً مع إحدى الصحف المصرية حول الإنتقادات التي وجهت إليه بعد إعلانه عن جهاز علاج الإيدز وفيروس سي، وبعدها توارى عن الأنظار تماماً.