لطيفة ومي كساب ونسرين طافش يستعيدون ذكرياتهم مع الراحل عزت العلايلي

قام عدد من الفنانين باستعادة ذكرياتهم مع الفنان الراحل عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، عن عمر يناهز 86 عامًا.

بعد وفاته.. أشهر أعمال عزت العلايلي فارس الدراما العربية

لطيفة تنشر صورها مع الراحل عزت العلايلي: سافتقدك

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة صور عديدة تجمعها بالفنان القدير الراحل عزت العلايلي من مناسبات مختلفة، لافتة أنه كان من أوائل الشخصيات التي سمع صوتها منذ قدومها لمصر، مؤكدة أنه كان يساندها كثيرًا ويشجعها بشكل مستمر.

وعلقت لطيفة على الصور التي نشرتها عبر حسابتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا:"من أول يوم جيت فيه مصر، كنت أول من سمع صوتي في بيت الاستاذ بليغ حمدي، من يومها وأنت متابعني و مشجعني و بتسندني".

وأكدت أنها ستفتقد الراحل، كما سوف يفتقده الوطن العربي كله، قائلة:" سوف افتقدك يا فنان يا عظيم، أنت فنان محترم، أنت قيمة فنية وفكرية وأدبية وإنسانية، أنا شخصيًا سأفتقدها في حياتي، والفن العربي سيفتقدك.. ألف رحمة ونور على روحك عزت العلايلي".

مي كساب عن عزت العلايلي: كان فنان ملتزم وقدوة كبيرة جدًا

كما ودعت الفنانة مي كساب الراحل عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مستعيدة ذكريات عملها معه وكتبت:"كان ليه الشرف اني اشتغلت معاه، واتعلمت منه، كان فنان كبير موهوب ملتزم قدوة كبيرة جدًا.. الله يرحمه ويغفرله نسألكم الفاتحة والدعاء.. الفنان الكبير عزت العلايلي في ذمة الله وداعًا يا خال عباس".

نسرين طافش ناعية عزت العلايلي: كان شخصية مرحة ومحبة للحياة

فيما أشارت الفنانة السورية نسرين طافش أنها قابلت الفنان الراحل عزت العلايلي بأحد المهرجانات مؤكدة أنه كان شخصية متفردة بشخصيتها، و مرح محب للحياة، ونعته قائلة:"

البقاء لله في الفنان القدير عزت العلايلي.. كان فنان مختلف ومتفرد لا يشبه إلا نفسه .. تشرفت بلقائه في مهرجان الأهرام، وتعرفت على شخصيته المرحة المحبة للحياة التي يمتلكها خلف أدواره الجادة العظيمة .. السلام لروحه و لذويه الصبر و السلوان".