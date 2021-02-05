تفاصيل إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس| ومن هم المعارضين للقرار

وافق مجلس الشيوخ الامريكي بغالبية ساحقة على إبقاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس بينما اعترض على القرار 3 من الاعضاء، حيث نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس بأغلبية 97 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة.

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عضو بمجلس الشيوخ: القدس عاصمة إسرائيل ويجب أن تكون سفارتنا هناك

ونقلت صحيفة روسيا اليوم، ما قاله عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف، الذي أكد أن التعديل لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل لأي شخص، قائلًا:" لقد كان موقفنا في الولايات المتحدة منذ 25 عامًا بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجب أن تكون سفارتنا في القدس".

الأصوات المعارضة لوجود سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس

فيما تعود الأصوات الثلاثة المعارضة للقرار إلى السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز من فيرمونت، وتوم كاربر من ديلاوير، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وينظر إلى التصويت إلى حد كبير على أنه رمزي، حيث أن إدارة الرئيس الديمقراطي الأمريكي جو بايدن ذكرت بالفعل قبل ذلك، أنها لا تنوي نقل السفارة الأمريكية من القدس، وتلك هي الخطوة التي جاءت في عام 2018 من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

رؤساء أمريكين سابقين أخروا تنفيذ قانون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

والجدير بالذكر أن بايدن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، أعلن تأييده لقانون الكونجرس لعام 1995، والذي نص على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولكن الرؤساء السابقين لأمريكا، بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، استخدموا خيار التنازل لتأخير تنفيذ القانون.