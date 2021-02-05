شوقى: نفذنا نحو 10.5 مليون امتحان إلكترونى.. ونبنى نظاما تعليميا جديدا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الافتراضى السنوى الخامس والعشرون لـ Nile TESOL، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضى.

وأضاف شوقى: "قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا الصدد، وأن النظام الجديد يأتى انطلاقًا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشاكل العالم".

وتابع وزير التعليم، أنه تم البدء فى بنك المعرفة، الذى يعد العمود الفقرى للتعليم، حيث يضم كما ضخمًا من المعارف، وما وصل إليه العلم فى الدوريات والناشرين، ووضعها فى مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصرى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمى جديد فى زمن قياسى، منوهًا إلى أن تنفيذ أى نظام تعليمى جديد يستغرق فى أى دولة 10سنوات ولكن نحن نجحنا فى بناء المناهج بشكل سريع جدًا.

وتابع: "نفذنا نحو 10.5 مليون امتحان إلكترونى خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، وأطلقنا العديد من المنصات التعليمية لضمان استمرار عملية التعلم لأبنائنا الطلاب".

وأشار إلى أنه لولا الاستثمار الكبير فى مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، لما نجحت الدولة المصرية فى الوقوف على قدمها خلال هذه الجائحة.

واستطرد: "الوزارة نجحت فى الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكترونى موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الإلكترونى ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم".

وأوضح أن نظام التعليم اليابانى يسير بنجاح كبير جدًا، حيث تم فتح 43 مدرسة يابانية، وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يُحتذى به فى الدول العربية، كاشفًا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصرى من أجل تطبيقه.