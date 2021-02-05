وزير الأوقاف وكرم جبر يصليان الجمعة فى مسجد السلام بشرم الشيخ

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ ودكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين صلاة الجمعة في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ. وأدى الدكتور محمد مختار جمعة؛ الخطبة والتي جاءت تحت عنوان «حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض». يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" بحضور شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الدينى، يومى الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

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