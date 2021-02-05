وزير التربية والتعليم : نجحنا في بناء المناهج بشكل سريع جدا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر تبنت نظامًا جديدًا فى التعليم، لا سيما بعدما وُجد أن نظيره القديم يصعب إصلاحه.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي الخامس والعشرون لـNile TESOL، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضي.

وأضاف شوقي، في بيان صحفي له اليوم الجمعة:"قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، وأن النظام الجديد يأتى انطلاقًا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشاكل العالم"

وتابع وزير التعليم، أنه تم البدء فى بنك المعرفة، الذى يعد العمود الفقرى للتعليم، حيث يضم كما ضخمًا من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد في زمن قياسي، منوهًا إلى أن تنفيذ أي نظام تعليمى جديد يستغرق فى أى دولة 10سنوات ولكن نحن نجحنا في بناء المناهج بشكل سريع جدًا.