صور.. افتتاح 7 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 16 مليون و600 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد، مشيرا إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح أكثر من 150 مسجدا تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13.855 مسجدا لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



جاء ذلك خلال آدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، بالتزامن مع افتتاح 7 مساجد جديدة بنطاق مراكز بدر والمحمودية وأبو حمص والرحمانية وشبراخيت ودمنهور بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون و600 ألف جنيه وهى:

- مسجد الرحمن بقرية المعركة بمركز بدر، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 667 م2، وبلغت التكلفة الإنشائية ٤ ملايين جنيه.

- مسجد ليديا الجديدة بقرية ليديا بمركز المحمودية، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 262 م2، بتكلفة إنشائية 2 مليون و300 ألف جنيه.

- مسجد صلاح عبد الرازق بقرية بسنتواى بمركز أبو حمص والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 694 م2، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 ملايين جنيه.



- مسجد الوحدة المحلية بسمخراط بقرية سمخراط بمركز الرحمانية، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 252 م2، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و800 ألف جنيه.

- المسجد الكبير بطورنو بقرية طورنو بمركز المحمودية، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 368 م2، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الغفارة بقرية كفر السابي بمركز شبراخيت، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 183 م2، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد إبراهيم هلال بقرية شرنوب بمركز دمنهور، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 215 م2، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيه.



وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض"، أمر القرآن الكريم بكل خير وإصلاح، والنهى عن كل شر وإفساد، وإن المتأمل فى القرآن الكریم يجد أنه قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض عناية خاصة، وذلك لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم علی الأديان والأوطان وقد بين لنا الحق سبحانه صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وإدعاء الصلاح والإصلاح ونشر الشائعات وبث الفتنة والوهن بين الناس.



وقد تم بجميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كل الإجراءات الإحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.